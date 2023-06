CinéToile sous les étoiles « Coco » Quartier Montviguier Figeac, 25 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Durée 1h45.

2023-08-25

Quartier Montviguier

Figeac 46100 Lot Occitanie



Animated film by Lee Unkrich and Adrian Molina

Determined to prove his talent, Miguel is propelled by a strange set of circumstances to a place as surprising as it is colorful: the Land of the Dead. There, he befriends Hector, a nice boy who’s a bit of a rogue. Together, they embark on an extraordinary journey that will reveal the true story behind Miguel?s family?s history?

Running time 1h45

Película de animación de Lee Unkrich y Adrian Molina

Decidido a demostrar su talento, Miguel se ve abocado, por una extraña combinación de circunstancias, a un lugar tan sorprendente como pintoresco: la Tierra de los Muertos. Allí entabla amistad con Héctor, un chico simpático pero un poco canalla. Juntos se embarcan en un viaje extraordinario que les revelará la verdadera historia de la familia de Miguel..

Duración: 1 hora 45 minutos

Animationsfilm von Lee Unkrich und Adrian Molina

Miguel ist fest entschlossen, sein Talent zu beweisen. Durch eine seltsame Verkettung von Umständen wird er an einen ebenso erstaunlichen wie farbenfrohen Ort katapultiert: das Land der Toten. Dort freundet er sich mit Hector an, einem netten Jungen, der jedoch ein wenig schusselig ist. Gemeinsam begeben sie sich auf eine außergewöhnliche Reise, die ihnen die wahre Geschichte hinter Miguels Familie offenbart

Dauer 1h45

