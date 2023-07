Lectures en Astromobile : Lectures à Monviguier quartier montviguier Figeac, 20 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Cet été, prenez le large avec les médiathèques !

Avec l’été, l’Astrolabe « prend le large » avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels « hors les murs ». Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac.

Retrouvez l’Astromobile au cœur du quartier Montviguier..

2023-07-20 17:00:00 fin : 2023-07-20 20:00:00. EUR.

quartier montviguier

Figeac 46100 Lot Occitanie



This summer, take to the high seas with our media libraries!

With summer just around the corner, l’Astrolabe takes to the high seas with its program of artistic and cultural events « outside the walls ». An art of experiencing culture, with your head in the stars, on the byways of Grand-Figeac.

Find the Astromobile in the heart of the Montviguier district.

Este verano, ¡salga a alta mar con las mediatecas!

Este verano, l’Astrolabe se lanza a alta mar con su programa de manifestaciones artísticas y culturales « extramuros ». Un arte de vivir la cultura, con la cabeza en las estrellas, por los caminos de la Gran Figeac.

Visite el Astromóvil en el corazón del barrio de Montviguier.

Stechen Sie diesen Sommer mit den Mediatheken in See!

Mit dem Sommer sticht die Astrolabe « in See » mit ihrem Programm an künstlerischen und kulturellen Terminen « außerhalb der Mauern ». Eine Kunst, die Kultur mit dem Kopf in den Sternen zu erleben, auf den Querfeldeinwegen des Grand-Figeac.

Das Astro-Mobil befindet sich im Herzen des Viertels Montviguier.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Figeac