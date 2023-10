Bourse aux vêtements et aux jouets Quartier Margoulon Montoison, 12 novembre 2023, Montoison.

Montoison,Drôme

Venez participer à la bourse aux jouets organisée par l’association des Parents Montoisonnais en tant qu’exposants ou acheteurs. Boissons et viennoiseries sur place..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 13:00:00. .

Quartier Margoulon Salle d’Animation Rurale – Salle des fêtes

Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in the toy fair organised by the Montoisonnais Parents Association as exhibitors or buyers. Drinks and pastries on site.

Venga a participar en la feria del juguete organizada por la Asociación de Padres de Montoisonnais como expositores o compradores. Bebidas y pasteles en el lugar.

Nehmen Sie als Aussteller oder Käufer an der von der Association des Parents Montoisonnais organisierten Spielzeugbörse teil. Getränke und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Val de Drôme