Racontée racomptine à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir, 20 décembre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

Temps d’écoute, de voyage, de rêves et de découvertes : « Noël – à la soupe »..

Mercredi 2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A time for listening, travelling, dreaming and discovering: « Christmas – at the soup ».

Un tiempo para escuchar, viajar, soñar y descubrir: « Navidad – en la sopa ».

Zeit zum Zuhören, Reisen, Träumen und Entdecken: « Weihnachten – in der Suppe ».

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Vendome – Territoires Vendomois