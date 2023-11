Ateliers créatifs à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir, 6 décembre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

Laissez place à l’imagination lors de cet atelier créatif !.

Mercredi 2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 15:30:00. EUR.

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Let your imagination run wild in this creative workshop!

Deje volar su imaginación en este taller creativo

Lass deiner Fantasie bei diesem kreativen Workshop freien Lauf!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Vendome – Territoires Vendomois