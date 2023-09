Atelier numérique à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Atelier numérique à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir, 24 octobre 2023, Montoire-sur-le-Loir. Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher « Montage photo Halloween ».

Mardi 2023-10-24 16:00:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. EUR.

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



« Halloween photo montage » Montaje fotográfico de Halloween « Fotomontage Halloween » Mise à jour le 2023-09-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Quartier Marescot Adresse Quartier Marescot Ville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir latitude longitude 47.7519121;0.86115883

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montoire-sur-le-loir/