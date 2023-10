Ateliers pour les enfants à Musikenfête Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir, 24 octobre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

Ateliers de construction d’instruments de musique à Musikenfête. Comme chaque année, Musikenfête invite les enfants à participer à la construction d’instruments de musique et à participer à diverses animations..

Mercredi 2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-11-03 . .

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Musical instrument building workshops at Musikenfête. As every year, Musikenfête invites children to take part in musical instrument building and other activities.

Talleres de construcción de instrumentos musicales en Musikenfête. Como cada año, Musikenfête invita a los niños a construir instrumentos musicales y a participar en diversas actividades.

Workshops zum Bau von Musikinstrumenten bei Musikenfête. Wie jedes Jahr lädt Musikenfête Kinder dazu ein, beim Bau von Musikinstrumenten mitzumachen und an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-09-29 par ADT41