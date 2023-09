Concert « Brésil passion » à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir, 8 octobre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

Le trio met la convivialité à l’honneur dans ses concerts, avec pour envie le partage et le plaisir de jouer ensemble. Leur passion pour le Brésil s’avère alors communicative !.

Dimanche 2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 . 10 EUR.

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The trio’s concerts are all about conviviality, sharing and the pleasure of playing together. Their passion for Brazil is infectious!

Los conciertos del trío se basan en la convivencia, el intercambio y el placer de tocar juntos. Su pasión por Brasil es contagiosa

Das Trio stellt bei seinen Konzerten die Geselligkeit in den Vordergrund, mit dem Wunsch zu teilen und Freude am gemeinsamen Musizieren zu haben. Ihre Leidenschaft für Brasilien erweist sich dabei als ansteckend!

