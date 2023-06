Pyrosomes Quartier Maladrerie – Emile Dubois Aubervilliers, 11 juin 2023, Aubervilliers.

Pyrosomes Dimanche 11 juin, 14h30, 16h00 Quartier Maladrerie – Emile Dubois Entrée Libre

Pyrosomes : du grec pyros (« feu ») et soma (« corps »)

Comme les méduses ou les lucioles, ces petits organismes de type plancton font partie des êtres vivants qui peuvent produire leur propre lumière pour communiquer entre eux et se coordonner…

Bras et jambes veulent s’ouvrir toujours plus grand et gambader en toute liberté ! Dans un corps social aussi ankylosé que vivace, nos propres corps cherchent encore leur pouvoir d’action. Et que dire de nos pensées…?

De la poésie, de la manipulation marionnettique, des percussions, du chant et du looper ; quatre artistes pour cueillir le spectateur dans son imaginaire et ses rêves …

Quartier Maladrerie – Emile Dubois 199 rue Danielle Casanova 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#théâtre de rue #marionnette #musique #poésie #chant/looper

Anne-Sophie Levet