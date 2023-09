Bal qui Pique – musique d’inspiration trad Quartier Mairie Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Bal qui Pique – musique d’inspiration trad Quartier Mairie Melle, 17 février 2024, Melle. Melle,Deux-Sèvres Bal qui Pique – Musique trad à danser Samedi 17 février – salle Jacques Prévert à Melle -17h Tarif : de 10 à 12€ Réservation : leplancherdesvalses@gmail.com.

Quartier Mairie Salle Jacques Prévert

Bal qui Pique – Traditional music for dancing Saturday, February 17 – salle Jacques Prévert, Melle – 5pm Price: 10 to 12? Booking : leplancherdesvalses@gmail.com Bal qui Pique – Música tradicional para bailar Sábado 17 de febrero – salle Jacques Prévert, Melle – 17.00 h Precio: de 10 a 12? Reservas: leplancherdesvalses@gmail.com Bal qui Pique – Trad-Musik zum Tanzen Samstag, 17. Februar – Salle Jacques Prévert in Melle -17h Preis: von 10 bis 12? Reservierung: leplancherdesvalses@gmail.com

