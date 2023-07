Pour les 40 du centre socioculturel, profitez d’une visite guidée du quartier Quartier M3Q Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Pour les 40 du centre socioculturel, profitez d'une visite guidée du quartier

Dimanche 17 septembre, 10h30
Quartier M3Q
Gratuit. Entrée libre. Visite traduite en langue des signes françaises.

En compagnie d'un guide-conférencier, profitez d'un parcours bucolique et méconnu du quartier.

Quartier M3Q
25 rue du Général-Sarrail, 86000 Poitiers
Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
05 49 41 21 24
http://www.grandpoitiers.fr/

La Maison des 3 Quartiers (M3Q) est un centre socioculturel géré en association depuis 1983.

