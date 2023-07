Pour les 40 du centre socioculturel, profitez d’une visite décalée « Impro patrimoine » Quartier M3Q Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Pour les 40 du centre socioculturel, profitez d’une visite décalée « Impro patrimoine » Samedi 16 septembre, 15h30 Quartier M3Q Gratuit. Entrée libre.

(Re) Découvrez les Trois-Quartiers de manière comique et décalée à travers ses rues animées, ses impasses méconnues, ses places authentiques et ses monuments incontournables.

Avec un guide-conférencier, des habitantes et habitants et des artistes du collectif, profitez d’une visite guidée.

Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon !

Quartier M3Q 25 rue du Général-Sarrail, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 41 21 24 http://www.grandpoitiers.fr/ La Maison des 3 Quartiers (M3Q) est un centre socioculturel géré en association depuis 1983.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00