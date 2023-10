Cet évènement est passé Yes Futur, grande parade à énergie humaine à Lille-Sud Quartier Lille Sud, départ du CS L’Arbrisseau, final au Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Yes Futur, grande parade à énergie humaine à Lille-Sud Quartier Lille Sud, départ du CS L’Arbrisseau, final au Grand Sud Lille, 15 juin 2019, Lille. Yes Futur, grande parade à énergie humaine à Lille-Sud Samedi 15 juin 2019, 16h00 Quartier Lille Sud, départ du CS L’Arbrisseau, final au Grand Sud Entrée Libre Depuis un sombre futur virtualisé, aux ressources naturelles épuisées, 10 dissidents ouvrent une faille spatio-temporelle et arrivent dans notre présent. À l’aide de 5 chars catalyseurs, ils sont à la recherche d’énergies qui les maintiennent en vie, mais ont besoin d’aide pour les faire fonctionner. Les humains qu’ils rencontrent leur ofrent en partage leur imagination, leur chaleur, leur spontanéité, leur bienveillance, leur soufe… Une fois réunies, ses forces primaires pourraient réveiller le Y.E.S, le Graal énergétique tant recherché… Plus qu’un RDV sur une seule date, Yes Futur est un spectacle déambulatoire de rue associé à un travail participatif conséquent sur une partie du Quartier de Lille Sud, projet à l’initiative du Grand Sud, de la Ville de Lille, de lille3000, du Centre Social Lazare Garreau et du Centre Social L’Arbrisseau. Dans le cadre de Eldorado/lille3000. – Des ateliers d’écriture, chant, théâtre, danse, marionnettes … ont commencé depuis mi-avril dans les écoles, centres sociaux et associations afn d’amener les habitants à une participation très « active » sur la parade. Départ de la parade du Centre Social L’Arbrisseau, final au Grand Sud. Teaser : Yes Futur à Lille Sud Quartier Lille Sud, départ du CS L’Arbrisseau, final au Grand Sud 194 Rue Vaisseau le Vengeur, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« data »: {« author »: « Le Vent du Riatt », « cache_age »: 86400, « description »: « Le 15 juin 2019, nous avons besoin de vous sur le Quartier de Lille-Sud.nYes Futur, parade u00e0 u00e9nergie humaine de la Cie Le Vent du RiattnPlus d’infos www.leventduriatt.net et https://www.facebook.com/events/1290770044418718/ », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce YES FUTUR u00e0 Lille Sud », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/788506113.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/340225553 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://vimeo.com/user1601435 », « thumbnail_width »: 1280, « html »: « « , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/340225553 », « type »: « oembed »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-15T16:00:00+02:00 – 2019-06-15T23:00:00+02:00

2019-06-15T16:00:00+02:00 – 2019-06-15T23:00:00+02:00 Sébastien Leman Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier Lille Sud, départ du CS L'Arbrisseau, final au Grand Sud Adresse 194 Rue Vaisseau le Vengeur, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Quartier Lille Sud, départ du CS L'Arbrisseau, final au Grand Sud Lille latitude longitude 50.602506;3.051476

Quartier Lille Sud, départ du CS L'Arbrisseau, final au Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/