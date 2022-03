Quartier Libre : Wild Bass Session Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Greetings massives .. & Junglists ! Au programme de cette nouvelle série de soirées organisées par le Wilderness Sound System, c’est la Bass Music sous toutes ses formes qui sera à l’honneur ! Dub, Jungle, Bass House, Drum n’ Bass et plus encore.. ! Le tout sur le Sound System artisanal et accompagné d’une fine équipe! Un air d’Angleterre va venir souffler sur Quartier Libre ! —– Line up —– – Max & Befa – Wilderness

Reggae / Dub – Denzel – Bass Motion

174 BPM Set – Numa b2b Nathan Zahef – La forge

Jungle / DnB – Shëp – Prelud event

Bass House – Lachips – Dirty Frog / Woody Wood Speakers

Ragga Jungle / DnB / SpeedBass – Kewii – Wilderness

Drum n’ Bass & more

— Capacité limitée (400 places)

Respect des règles sanitaire en vigueur

Bar à bières et à champagne, et petite restauration sur place

Interdiction d’entrer avec de l’alcool sur le site. contact@lebloc.co +33 6 29 33 92 41 Quartier Libre 53 Rue Vernouillet Reims

