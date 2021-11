Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Quartier Libre Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine La 2ème édition de QUARTIER LIBRE vous ouvre ses portes ! Après une récolte fructueuse d’histoires auprès des habitants de Bellevue, notre groupe de création a écrit 10 spectacles, qui seront joués par 35 comédiens amateurs, habitants du quartier ou d’ailleurs, débutants ou confirmés, d’âges et d’horizons multiples. Les 11 & 12 décembre prochains, les redonnais de Bellevue vous invitent à venir chez eux vivre le 3eme acte de cette belle aventure collective ! Au programme : 10 représentations, pour 10 spectateurs de 10 spectacles chez 10 habitants.

Les 10 spectacles, d’une vingtaine de minutes, se joueront simultanément chez 10 habitants du quartier aux horaires suivants :

Le SAMEDI à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30

Le DIMANCHE à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

