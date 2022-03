Quartier libre pour la création Campus de Villejean, 28 mars 2022, Rennes.

### Du 28 mars au 1er avril 2022, se déroule sur le campus et la quartier Rennes Villejean, une série d’événements autour de la création d’entreprise. Ce nouvel événement, organisé par l’Université Rennes 2 et labellisé Cap sur l’Europe, associe de nombreux partenaires (Fondation Crédit agricole, We Ker, ESS Cargo & Cie, RESO Solidaire Pôle ESS, ADIE, TAG35, Pépite Bretagne) dans l’objectif de sensibiliser les étudiant·e·s et habitant·e·s du quartier Villejean à l’entrepreneuriat ; de faire connaitre les acteur·ice·s de l’accompagnement et leur offre de service et enfin de valoriser les initiatives et actions en ESS. * Lundi 28 mars 10h – 12h Table ronde “Entreprendre quand on est jeune, pourquoi pas ?” Intervenant : PEPITE Bretagne Bât. T – Amphi T * Mardi 29 mars 10h – 12h Atelier “J’ai une idée, par où commencer ?” Intervenants : We Ker, ADIE Bât. T – Salle T223 16h – 20h Atelier “Imagine ta start-up – Créativité et BMC 3D” Intervenants : TAg35, PEPITE Bretagne, SUIO – IP Bât. T – Salle 303 * Mercredi 30 mars 9h et 10h Circuit de visite des initiatives du quartier “Balad’ESS” Intervenant : ESS CARGO & CIE Départ : Métro Villejean Université 12h – 13h30 Les dispositifs de création Intervenants : We Ker, CitésLab, CAQ Kennedy Bât. T– Salle T223 * Jeudi 31 mars 8h30 – 10h30 Table ronde “L’Économie Sociale et Solidaire : Entreprendre en Ille-et-Vilaine” Comment entreprendre des projets ESS en Ille-et-Vilaine ? Quelles sont les motivations, les difficultés, les succès des porteurs de projet pour créer des structures sociales, solidaires et écologiques ? Quelles sont les actions menées autour de Rennes ? Les structures qui accompagnent ?Une table ronde donnera la parole à des porteurs de projet ainsi qu’à deux structures d’accompagnement et de financement ainsi qu’à Pascal Glémain, représentant du master Economie Sociale et Solidaire à l’Université Rennes 2. 8h30 – Accueil du public 9h00 > 10h30 – Table ronde Orane Bert, Responsable de la communauté Emmaüs La briqueterie solidaire Gil Dordor, Président de l’association des Cigales de Bretagne Pascal Glémain, Responsable du Master Économie sociale et solidaire – Université Rennes 2 Sarah Goter, Restaurant Les Récupérables Haud Le Guen, Directrice de RESO Solidaire Intervenants : SUIO-IP, SFCA en collaboration avec le master Économie Sociale et Solidaire parcours FInances et Gestion des Entreprises Sociales (FIGES) et le CREA. Entrée libre. Inscriptions (places limitées) Bât. T – Amphi T 9h – 17h Journée de la création de l’entreprise libérale Vous envisagez de vous installer en tant qu’entrepreneur libéral dans les métiers du droit, de la santé, du conseil, de la formation ou encore du bien-être. Lors de cette journée d’information collective vous découvrirez : Le matin : présentation de l’environnement libéral, les organismes, les régimes de droit commun et le régime de la micro-entreprise, les démarches à entreprendre. L’après-midi : comment gérer la comptabilité, fiscalité de votre micro-entreprise ; comment bien l’assurer. Cela accompagné de précieux conseils notamment pour identifier les différentes aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Intervenant : Maison des Professions Libérales du Grand Ouest Bât. T – Salle T223 18h – 20h L’Atelier des co-créatif·ve·s Intervenant : ESS CARGO & CIE Bât. T – Salle T223 * Vendredi 1er avril 2022 9h Rencontre des acteurs de l’accompagnement Bât. T – Hall 11h – 12h Hackathon solidaire et Cordée jeunes des quartiers : présentations et témoignages Intervenants : Master Economie Sociale et Solidaire – Université Rennes 2, PEPITE Bretagne, SUIO-IP, CitésLab, We Ker, Tag35 Bât. T – Amphi T Toute la semaine, un hackathon solidaire se déroule en non mixité à destination des femmes du quartier. Intervenants : ESS CARGO & CIE, RESO Solidaire, Tag35

Sur inscription

Cette première édition propose un riche programme : tables rondes, ateliers, hackathon, rencontres, etc. Avec un focus cette année sur l’économie sociale et solidaire (ESS).

