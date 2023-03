Quartier libre THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 29 mai 2023, PARIS.

Quartier libre THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 21:00 (2023-03-06 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Quand des inconnus se réunissent sous le même toit, attention la tuile !Un hypocondriaque attend un rendez-vous. Alors qu’il patiente, il est interpellé tour à tour par un dealer, un voyou et un poète. Soumis au couvre-feu et afin d’éviter un contrôle de police, ils se joignent à une prostituée et trouvent refuge chez le dealer qui leur servira une soupe psychédélique, à leur insu. Entre déclamations et confessions, danses et fous rires, les maux du corps se dénouent et les langues se délient.————————————————————————————-Auteur et metteur en scène : Michael Abaï /Interprètes : Michaël Abaï, Yannick Bouanga, Alexis de Chasteigner, Dvie Grim, Romain Martin /Tout public dès 12 ans /Durée du spectacle : 1h00 Quartier libre

Votre billet est ici

THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

Quand des inconnus se réunissent sous le même toit, attention la tuile !

Un hypocondriaque attend un rendez-vous. Alors qu’il patiente, il est interpellé tour à tour par un dealer, un voyou et un poète. Soumis au couvre-feu et afin d’éviter un contrôle de police, ils se joignent à une prostituée et trouvent refuge chez le dealer qui leur servira une soupe psychédélique, à leur insu. Entre déclamations et confessions, danses et fous rires, les maux du corps se dénouent et les langues se délient.

————————————————————————————-

Auteur et metteur en scène : Michael Abaï /

Interprètes : Michaël Abaï, Yannick Bouanga, Alexis de Chasteigner, Dvie Grim, Romain Martin /

Tout public dès 12 ans /

Durée du spectacle : 1h00

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici