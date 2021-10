Reims Reims Marne, Reims Quartier Libre – Glock Party La Forge & Moonshiners Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Quartier Libre – Glock Party La Forge & Moonshiners Reims, 22 octobre 2021, Reims. Quartier Libre – Glock Party La Forge & Moonshiners 2021-10-22 – 2021-10-22 Quartier Libre 53 Rue Vernouillet

Reims Marne Pour la première grande soirée de la saison à Quartier Libre, les collectifs La Forge et Moonshiners vous convient à un sympathique festival de deux jours ! Pour l’occasion Hermeth, le petit prince suisse de l’électro et de la guetto tech, ainsi que la marseillaise Goldie B seront présents dans la ville des Sacres. Pour les entourer, un grand nombre de DJs rémois ont répondu à l’appel : Shonen Bat, Lebird, Emir, Chaos Clvb, I.S.E. et Porco Piñata. Wilderness Soundsystem viendront aussi ambiancer vos oreilles afin de vous faire danser durant ces deux jours de fête. Bar à bière et à champagne sur place. Pass Sanitaire Obligatoire.

Sur réservation en ligne. https://my.weezevent.com/glock-party-w-la-forge-moonshiners-5 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Quartier Libre 53 Rue Vernouillet Ville Reims lieuville 49.2581#4.01776