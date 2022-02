Quartier libre Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 16 janvier au dimanche 26 juin à Cité des sciences et de l’Industrie

Activités libres à partager entre enfants et familles : jeux, activités manuelles… De 14h30 à 16h.

Accès libre et gratuit

Activités libres à partager entre enfants et familles : jeux, activités manuelles… En accès libre et gratuit
Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

2022-01-16T14:30:00 2022-01-16T16:00:00;2022-01-23T14:30:00 2022-01-23T16:00:00;2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T16:00:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T16:00:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T16:00:00;2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T16:00:00;2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:00:00;2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T16:00:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T16:00:00;2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T16:00:00;2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T16:00:00;2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T16:00:00;2022-05-01T14:30:00 2022-05-01T16:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T16:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-12T14:30:00 2022-06-12T16:00:00;2022-06-19T14:30:00 2022-06-19T16:00:00;2022-06-26T14:30:00 2022-06-26T16:00:00

