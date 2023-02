À nos combats / Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements Perpétuels Quartier Liberté (lieu à préciser), 5 juillet 2022, La Roche-sur-Yon.

À nos combats

Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements Perpétuels

Le chorégraphe Salia Sanou vous invite au coeur du quartier Liberté pour un spectacle de danse participatif et en plein air sur l’univers de la boxe.

La boxe est un sport de combat, nécessairement intense, frontal, parfois violent. Les corps souffrent, sont soumis à leurs limites. Mais la puissance ne fait pas tout. Ce n’est pas toujours la brute qui gagne, c’est souvent celui qui a une maîtrise totale de lui-même, celui qui contrôle ses gestes, qui est le plus rapide, qui tempère ses émotions. La boxe est une philosophie. Corps à corps, pas de côté, crochet, esquive, uppercut…, la boxe est un aussi ballet. Salia Sanou est fasciné depuis toujours par Mohamed Ali, le plus grand boxeur de l’histoire. Au-delà du sport, c’est la passion qui naît de ses combats qui le marque. En particulier, le souvenir du légendaire combat The Rumble in the Jungle qui a opposé Mohamed Ali et George Foreman au Congo en 1974. Un événement planétaire qui a enthousiasmé le monde entier et marqué une génération. Preuve que la boxe peut faire naître une ferveur unique.

Salia Sanou s’empare de toutes les dimensions de ce sport pour imaginer un spectacle à la frontière du combat et de la danse. Cette création participative fera appel à de jeunes figurants yonnais et prendra place dans l’espace public.

