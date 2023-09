J’AI RDV AVEC SIMON GRANGEAT – LECTURE & RENCONTRE Quartier Le Chambon Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 15 mai 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Simon Grangeat est un auteur de théâtre. Alternant les créations jeune public et les textes pour adultes, auxquels il propose le rire comme alternative à la crise, il privilégie côté formel la farce et les textes musicaux.

Après un parcours universi….

2024-05-15 fin : 2024-05-15 . EUR.

Quartier Le Chambon

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Simon Grangeat is a playwright. Alternating between works for young audiences and texts for adults, to whom he offers laughter as an alternative to the crisis, he favors farce and musical texts in terms of form.

After a university degree, Simon…

Simon Grangeat es dramaturgo. Alterna obras para jóvenes y textos para adultos, a los que propone la risa como alternativa a la crisis. En cuanto a la forma, prefiere la farsa y los textos musicales.

Tras cursar estudios universitarios,…

Simon Grangeat ist ein Theaterautor. Er arbeitet abwechselnd für ein junges Publikum und für Erwachsene, denen er das Lachen als Alternative zur Krise vorschlägt.

Nach einem Studium an der Universität von Bordeaux, das er mit einer…

