MARCHÉ DE NOËL DE CHANAC – OFFICE DE TOURISME DE L’AUBRAC AUX GORGES DU TARN Quartier la Vignogue Chanac, 2 décembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Marché de Noël de Chanac de 10h à 19h à la salle des fêtes avec divers commerçants et artisans pour la vente de produits locaux, animations buvette et restauration sur place. Programmation à venir…….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

Quartier la Vignogue

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Chanac Christmas Market from 10am to 7pm at the Salle des Fêtes, with various merchants and craftspeople selling local products, refreshment stands and on-site catering. Program to come……

Mercado de Navidad de Chanac, de 10.00 a 19.00 horas, en el salón del pueblo, con varios comerciantes y artesanos que venderán productos locales, refrescos y comida in situ. Programa: ……

Weihnachtsmarkt in Chanac von 10 bis 19 Uhr in der Festhalle mit verschiedenen Händlern und Handwerkern, die lokale Produkte verkaufen, Animationen, Getränken und Essen vor Ort. Programmierung in Kürze……

