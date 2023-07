La Montée Impossible Quartier La Mouline Arette, 20 août 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Avec sa terrible pente de 75% pour une distance de 237 m, la montée motocycliste d’Arette reste un incroyable défi pour les pilotes qui osent s’y attaquer. Rarement atteint, le sommet se refuse à la plupart, même si en 2017 trois pilotes finirent par y parvenir.

Un magnifique spectacle dans un cadre vraiment exceptionnel..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Quartier La Mouline

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With its terrible slope of 75% for a distance of 237 m, the motorcycle climb of Arette remains an incredible challenge for the pilots who dare to tackle it. Rarely reached, the summit refuses to most, even if in 2017 three pilots ended up reaching it.

A magnificent spectacle in a truly exceptional setting.

Con su terrible pendiente del 75% en una distancia de 237 m, la subida en moto de Arette sigue siendo un reto increíble para los pilotos que se atreven a abordarla. Rara vez alcanzada, la cima se le niega a la mayoría, aunque en 2017 tres pilotos consiguieron alcanzarla.

Un magnífico espectáculo en un marco excepcional.

Mit seiner schrecklichen Steigung von 75 % bei einer Länge von 237 m bleibt der Motorradaufstieg von Arette eine unglaubliche Herausforderung für die Fahrer, die es wagen, ihn in Angriff zu nehmen. Selten erreicht, verweigert sich der Gipfel den meisten, auch wenn es 2017 schließlich drei Fahrern gelang, ihn zu erreichen.

Ein großartiges Spektakel in einer wirklich außergewöhnlichen Umgebung.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn