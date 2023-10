Quartiers en scène Quartier La Brunetière Bergerac, 15 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Chers Amis de la Gargouille, le festival Quartiers en scène est de retour !

L’édition 2023 #6 aura lieu du 15 au 27 octobre dans le quartier de la Brunetière, un des 3 quartiers prioritaires classés politique de la ville à Bergerac et toujours sous le mythique chapiteau-théâtre jaune de la Gargouille, érigé devant le centre social du quartier.

Comme chaque année depuis maintenant 2018, le festival a été élaboré en partenariat avec les centres sociaux et les associations de Bergerac.

Ateliers découverte, spectacles, et animations pour petits et grands sont au programme de cette nouvelle édition.

Les ateliers se remplissent vite, ne tardez plus pour vous inscrire !.

2023-10-15 fin : 2023-10-27 . .

Quartier La Brunetière

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dear Friends of la Gargouille, the Quartiers en scène festival is back!

The 2023 #6 edition will take place from October 15 to 27 in the Brunetière district, one of Bergerac’s 3 priority districts classified as a city policy, and still under the mythical yellow big top-theater of the Gargouille, erected in front of the district’s social center.

As every year since 2018, the festival has been developed in partnership with Bergerac’s social centers and associations.

Discovery workshops, shows and activities for young and old are on the program for this new edition.

Workshops are filling up fast, so don’t delay in signing up!

Queridos amigos de la Gargouille, ¡vuelve el festival Quartiers en scène!

La edición 2023 #6 tendrá lugar del 15 al 27 de octubre en el barrio de la Brunetière, uno de los 3 barrios prioritarios de Bergerac clasificados en el marco de la política urbana de la ciudad, y todavía bajo la mítica carpa-teatro amarilla de la Gargouille, erigida frente al centro social del barrio.

Como cada año desde 2018, el festival se ha desarrollado en colaboración con los centros sociales y las asociaciones de Bergerac.

Talleres de descubrimiento, espectáculos y actividades para grandes y pequeños figuran en el programa del festival de este año.

Los talleres se están llenando rápidamente, ¡así que no tardes en inscribirte!

Liebe Freunde des Gargoyles, das Festival Quartiers en scène ist wieder da!

Die Ausgabe 2023 #6 findet vom 15. bis 27. Oktober im Viertel Brunetière statt, einem der drei als vorrangig eingestuften Stadtviertel der Stadtpolitik in Bergerac, und immer noch unter dem legendären gelben Theaterzelt des Gargouille, das vor dem Sozialzentrum des Viertels errichtet wurde.

Wie jedes Jahr seit nunmehr 2018 wurde das Festival in Partnerschaft mit den Sozialzentren und Vereinen von Bergerac ausgearbeitet.

Entdeckungsworkshops, Aufführungen und Animationen für Groß und Klein stehen auf dem Programm dieser neuen Ausgabe.

Die Workshops füllen sich schnell, also zögern Sie nicht länger mit der Anmeldung!

Mise à jour le 2023-10-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides