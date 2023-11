Balade urbaine : « De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite » Quartier La Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Balade urbaine : « De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite » Quartier La Bastide Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux. Balade urbaine : « De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite » 4 – 25 novembre, les samedis Quartier La Bastide Prix libre. *En empruntant le Pont de pierre, flânez le long des quais dans le parc aux Angéliques et laissez-vous enivrer par le parfum délicat des glycines, avant d’arriver aux pins(ç)ons. Nos deux éclaireurs urbains vous feront découvrir l’évolution du quartier de la Bastide Benauge, fort de son histoire et de ses associations. *

Dans ce quartier “village” en pleine transformation, Catherine vous contera les innovations sociales, tandis que Wilfrid associera un lieu à une personnalité. De Jules César à Jules Pinçon, laissez-les vous conter cette épopée de la rive droite ! INFOS PRATIQUES Samedis 4, 11 et 25 novembre à 14h30

15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

Durée : 1h30

Prix Libre

Lieu de RDV communiqué à l’inscription. L’Alternative Urbaine Bordeaux propose des balades pédestres dans les quartiers méconnus de la métropole, animée par des éclaireurs urbains pour qui cette activité est un tremplin vers l’emploi. Quartier La Bastide 33100 Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/novembre-de-jules-cesar-a-jules-pincon-une-epopee-de-la-rive-droite/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

