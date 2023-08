il faut venir me chercher Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Hénin-Beaumont Catégories d’Évènement: Hénin-Beaumont

Pas-de-Calais il faut venir me chercher Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Hénin-Beaumont, 27 septembre 2023, Hénin-Beaumont. il faut venir me chercher Mercredi 27 septembre, 18h00 Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Quartier Kennedy à Hénin Beaumont quartier Kennedy Hénin-Beaumont 62110 Quartier Nord-Ouest Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T18:45:00+02:00

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T18:45:00+02:00 poil aux dents Détails Catégories d’Évènement: Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais Autres Lieu Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Adresse quartier Kennedy Ville Hénin-Beaumont Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Hénin-Beaumont latitude longitude 50.424956;2.957785

Quartier Kennedy à Hénin Beaumont Hénin-Beaumont Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henin-beaumont/