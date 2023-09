EXPOSITION SPORTS EN BOÎTES Quartier Jeanne d’Arc Saint-Avold, 16 septembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Tout au long des XIXe et XXe siècles, le sport apparaît et se diffuse dans toutes les sociétés modernes, notamment dans le milieu ouvrier où il est favorisé par les entreprises. Les industries mosellanes ne font pas exception à cette règle et, du sentiment d’appartenance à un groupe à celui du développement personnel, le sport est un vecteur de dépassement de soi et de fidélisation des ouvriers à leurs entreprises. Le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle vous propose, à travers l’exposition, de découvrir une partie de cette histoire méconnue dans le monde du travail mosellan.

Une exposition labellisée « Olympiades Culturelles » dans le cadre des Jeux de Paris 2024.. Tout public

Vendredi 2023-09-16 fin : 2024-07-31 . 0 EUR.

Quartier Jeanne d’Arc Rue du Merle

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Throughout the 19th and 20th centuries, sport appeared and spread throughout modern society, particularly in working-class environments where it was encouraged by companies. Moselle?s industries are no exception to this rule, and from the feeling of belonging to a group to that of personal development, sport is a vehicle for surpassing oneself and building loyalty among workers to their companies. The Moselle industrial and technical archives center invites you, through this exhibition, to discover some of the little-known history of Moselle workplaces.

This exhibition has been awarded the « Cultural Olympiad » label as part of the Paris 2024 Games.

A lo largo de los siglos XIX y XX, el deporte apareció y se extendió por toda la sociedad moderna, en particular en el entorno obrero, donde era fomentado por las empresas. Las industrias del Mosela no fueron una excepción a esta regla, y desde el sentimiento de pertenencia a un grupo hasta el sentimiento de desarrollo personal, el deporte fue un medio de superación personal y de fidelización de los trabajadores y de sus empresas. A través de esta exposición, el Centro de Archivos Industriales y Técnicos del Mosela le invita a descubrir una parte de la historia poco conocida del mundo del trabajo en el Mosela.

Esta exposición ha recibido el sello de « Olimpiada Cultural » en el marco de los Juegos de París 2024.

Im 19. und 20. Jahrhundert taucht der Sport in allen modernen Gesellschaften auf und verbreitet sich, insbesondere in der Arbeiterschaft, wo er von den Unternehmen gefördert wird. Die Industriebetriebe an der Mosel bilden hier keine Ausnahme. Vom Gefühl der Gruppenzugehörigkeit bis hin zur persönlichen Entwicklung ist der Sport ein Vektor, der die Arbeiter über sich selbst hinauswachsen lässt und sie an ihre Unternehmen bindet. Das Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle (Zentrum für industrielle und technische Archive der Mosel) bietet Ihnen mit der Ausstellung die Möglichkeit, einen Teil dieser unbekannten Geschichte in der Arbeitswelt der Mosel zu entdecken.

Eine Ausstellung mit dem Label « Kulturolympiade » im Rahmen der Spiele von Paris 2024.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE