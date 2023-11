RALLYE VÉLO COMPOST Quartier Jacques Coeur Montpellier, 18 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Énigmes, quêtes, animations…

À l’occasion de l’inauguration du 50° site de compostage de quartier, participez au rallye compost vélo !.

Quartier Jacques Coeur

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Riddles, quests, entertainment…

To mark the inauguration of the 50th neighborhood composting site, take part in the bicycle compost rally!

Adivinanzas, búsquedas, entretenimiento…

Con motivo de la inauguración del 50º punto de compostaje del barrio, ¡participa en el rally de compostaje en bicicleta!

Rätsel, Quests, Animationen…

Anlässlich der Einweihung des 50. Kompostplatzes in der Nachbarschaft, nehmen Sie an der Fahrrad-Kompost-Rallye teil!

