Seul.e.s • Collectif Plateforme Dimanche 1 octobre, 17h00 Quartier Hilard (départ Proxi : 44 rue Marcel Cerdan) Accès libre

À travers une déambulation théâtrale et dansée, conviant une vingtaine de participants et leurs poussettes multicolores, la metteuse en scène et comédienne Guillermina Celedon s’empare du thème de la monoparentalité. Charriant des enjeux souvent méconnus et peu questionnés, et qui trouvent ici, dans la forme d’une promenade urbaine et poétique, une formidable chambre de résonance.

Accompagnée de musique jouée live, celle-ci s’articule autour de cinq tableaux, à cinq pieds d’immeubles, comme autant d’histoires, de situations intimes et personnelles, bien réelles et collectées en amont.

De rue en rue, de bâtiment en bâtiment, ces vies de “parent solo” s’incarnent parfois dans le doute et dans la peur, mais aussi souvent avec fierté, amour et espérance. Un spectacle hors norme !

Quartier Hilard (départ Proxi : 44 rue Marcel Cerdan) Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

