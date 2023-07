Ciné plein air : King (2022) Quartier Hauteville : derrière la résidence le Val d’Or Lisieux, 7 juillet 2023, Lisieux.

Ciné plein air : King (2022) Vendredi 7 juillet, 22h00 Quartier Hauteville : derrière la résidence le Val d’Or Gratuit

Le vendredi 7 juillet, le Centre socioculturel-Lisieux-CAF vous propose une projection du film King au premier ciné plein air de cet été !

Un film d’aventure sorti en 2022 qui raconte l’histoire du lionceau King, destiné à un trafic, qui s’échappe et se réfugie chez deux adolescents qui veulent le ramener chez lui, en Afrique. Avec l’aide de leur père fantasque, vont-ils réussir leur projet ? Venez le découvrir !

Début de la projection : 22h – Quartier de Hauteville (derrière le Val d’Or)

Bande annonce : https://youtu.be/UjfDcnt9IUE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

lisieux calvados

