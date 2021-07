Quartier gourmand : spécial bière – Nouveau Roubaix Brasserie du Goulot, 21 octobre 2021, Roubaix.

Quartier gourmand : spécial bière – Nouveau Roubaix

Brasserie du Goulot, le jeudi 21 octobre à 18:30

Le Nord est une terre de brasseur et la région lilloise est devenue une destination de tourisme brassicole incontournable. A Roubaix, 4 brasseries artisanales son présentes. Découvrez l’une d’elles : la _brasserie artisanale du Goulot_, située au cœur de la “rue du Zéro déchet” et à deux pas des “HBM”(Habitations à Bon Marché), témoins de la création du quartier du Nouveau Roubaix au début du XXème. Lors de ce parcours rempli de surprises, découvrez pourquoi leur bière s’appelle “la Renommée” et en quoi consiste le défi écologique du “Zéro déchet” mené par la ville de Roubaix, auquel les commerçants du boulevard se sont engagés et qui n’empêche en rien la gourmandise ! Lors de cette visite, vous serez amené à découvrir les boutiques _Un Grain dans le bocal, La Florentine,_ ou encore _Le P’tit Caillé._ _Autour des visites “Quartier gourmand”, vous serez amené à découvrir plusieurs quartier de Roubaix, sous différents aspects : gastronomie, culture, art et histoire._ Durée de la visite : 1h30

Tarif : 13 €

Visite et dégustation

Brasserie du Goulot 91 boulevard de Fourmies Roubaix Roubaix Sud Nord



