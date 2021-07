Quartier gourmand : spécial bière – Centre-ville Parvis du musée La Piscine, 23 septembre 2021, Roubaix.

Parvis du musée La Piscine, le jeudi 23 septembre à 18:30

Le Nord est une terre de brasseur et la région lilloise est devenue une destination de tourisme brassicole incontournable. A Roubaix, 4 brasseries artisanales son présentes. Découvrez l’une d’elles : la brasserie HUB et dégustez des bières locales, après avoir visité son quartier et les commerces gourmands du coin, tels que l’épicerie _L’âne hilare_, spécialiste de produits grecs et voisine de _Ceci n’est pas une boulangerie_, qui comme son nom l’indique propose du pain, mais est aussi une épicerie zéro déchet et une galerie d’art. _Autour des visites “Quartier gourmand”, vous serez amené à découvrir plusieurs quartier de Roubaix, sous différents aspects : gastronomie, culture, art et histoire._ Durée de la visite : 1h30

Tarifs : 13 €

Visite et dégustation

Parvis du musée La Piscine rue de l’esperance roubaix Roubaix Centre Nord



