Concert afro-folk musique du monde Paamath Quartier Gloriette-Foulon Pamiers

Pamiers Concert afro-folk musique du monde Paamath Quartier Gloriette-Foulon Pamiers, 13 juillet 2023, Pamiers. Concert afro-folk musique du monde Paamath Jeudi 13 juillet, 20h00 Quartier Gloriette-Foulon Entrée libre et gratuite Concert en plein air du musicien afro-folk Paamath Quartier Gloriette-Foulon rue du Foulon 09100 Pamiers Pamiers 09100 Gloriette-Foulon Ariège Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0633377464 »}] Quartier résidentiel de Pamiers avec plusieurs espaces verts publics Parking limité, possibilité d’y accéder en vélo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00

©Paamath

