« QUARTIER GENERAL » RHIZOMES INVITE PAUL B. – MASSY, 25 mars 2023, MASSY.

« QUARTIER GENERAL » RHIZOMES INVITE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Rhizomes tire son nom de la pensée philosophique développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, selon laquelle « le concept de rhizome désigne une structure évoluant en permanence, dans toutes les directions horizontales, et dénuée de niveaux. ». Un nom fort bien choisi pour un groupe poétique et humaniste. Rhizomes naît en 2019 de la rencontre entre deux groupes : celui de Yael Miller (textes, voix, synthe?tiseurs) avec Baptiste Germser (basse, bugle) et Roland Merlinc (batterie) et le duo Achille, aka Donia Berriri (textes, voix, synthe?tiseurs) avec Thomas Caillou (guitare e?lectrique). Ensemble, ils forment un poème ouvert sur le monde, un orchestre organique à cinq branches, en perpétuel mouvement. Le quintet propose une musique hybride, électro-acoustique, à la frontière des genres, et nous livre des récits oniriques et puissants à double voix, chantées par Yael Miller et Donia Berriri en franc?ais, en he?breu, en arabe et en anglais. Après de nombreuses résidences à Paul B depuis 2021, il était temps de leur confier une carte blanche ! C'est donc tout naturellement, fidèle à cet esprit d'ouverture et d'identités multiples que le groupe s'en entouré de Clémence Gabrielidis (Grèce), Bianca Iannuzzi (Italie), Leïla Mendez (Espagne, Kabylie), Oum (Maroc) et Hatice Özer (Turquie), pour un « Quartier Général » à Paul B. Cette formation à sept voix, dressant des ponts entre différents rivages de la Grande Bleue, nous rappelle avec finesse l'héritage commun à toutes ces régions méditerranéennes. Créé pour l'occasion, il s'agit d'un spectacle consacré à des grandes figures artistiques, féminines et féministes, ayant marqué l'histoire des pourtours de la Méditerranée où chaque artiste apportera un récit de sa région, dans sa langue, pour un beau moment de partage multiculturel !

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

