Découvrez l’univers Boistyle 1 et 2 avril quartier fougainville rivière-pilote

Boistyle revient pour cette 11 édition. L’entreprise organise des journées portes ouvertes de l’atelier de 10h à 18 h le samedi 1er avril et dimanche 2avril afin de découvrir l’univers Boistyle de Jean-françois PANOR, Maitre artisan d’art en ébénisterie et artiste sculpteur sur bois.

vous y trouverez un espace de démonstrations et une exposition vente.

Monsieur PANOR travaille plusieurs essences de bois pour sublimer le quotidien. Cet ébéiste, scuplteur, travaille la matière pour créer des meubles, des objets de décoration et même des accessoires pour les femmes.

Rendez-vous les 1er er 2 avril dès 10 heures. ouvert au jeune public à partir de 6 ans.

quartier fougainville 97211 rivière-pilote boistyle@hotmail.fr 0696277054 https://www.facebook.com/jeanfrancoispanor.boistyle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

