Villenave-d'Ornon Résidence Pierre Curie Gironde, Villenave d'Ornon Quartier fort et vert Résidence Pierre Curie Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Quartier fort et vert Résidence Pierre Curie, 25 septembre 2021, Villenave-d'Ornon. Quartier fort et vert

Résidence Pierre Curie, le samedi 25 septembre à 09:45

Rendez-vous à 9 h 45 à la résidence Pierre-Curie, rue Pierre-Curie. ——————————————————————- ### Apéritif partagé, apportez une petite spécialité à grignoter. Animations vertes avec cadeaux à la clé. Prévoir le masque, des chaussures fermées et des gants épais style jardinage. + d’infos : Centre socioculturel Saint-Exupéry

Gratuit et ouvert à tous sans inscription

Opération nettoyage aux alentours de la rue Pierre-Curie Résidence Pierre Curie Rue Pierre Curie, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:45:00 2021-09-25T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Résidence Pierre Curie Adresse Rue Pierre Curie, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Résidence Pierre Curie Villenave-d'Ornon