Conférences : Les rendez-vous du mardi Quartier Ferrières Martigues, 12 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous du mardi, par la richesse des sujets développés, sont une mine précieuse d’informations culturelles et historiques. Aventure culturelle et humaine, ils restituent aux habitants leur territoire, leur histoire..

2023-09-12 18:00:00 fin : 2023-09-12 20:00:00. .

Quartier Ferrières Rond-point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tuesday meetings, through the richness of the subjects developed, are a precious mine of cultural and historical information. Cultural and human adventure, they restore to the inhabitants their territory, their history.

Los encuentros de los martes, por la riqueza de los temas desarrollados, son una mina preciosa de información cultural e histórica. Aventura cultural y humana, devuelven a los habitantes su territorio, su historia.

Die Dienstagstreffen sind aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen eine wertvolle Fundgrube an kulturellen und historischen Informationen. Durch kulturelle und menschliche Abenteuer geben sie den Bewohnern ihr Territorium, ihre Geschichte zurück.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de Martigues