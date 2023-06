Ateliers de rue quartier Faubourg de Béthune Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ateliers de rue quartier Faubourg de Béthune Lille, 12 juillet 2023, Lille. Ateliers de rue 12 juillet – 24 août quartier Faubourg de Béthune gratuit Le Centre social Projet organise des ateliers de rue tout l’été sur le quartier. Il vous propose des espaces de jeux pour tous les âges : jeux de société, jeux de construction, jeux sportifs, jeux coopératif, espace de lecture… du 18 juillet au 1er août de 14h30 à 16h30 sur le parvis du Centre Social

le 25 juillet, le 8 et 22 août de 14h30 à 16h30 au Square Toulouse Lautrec

les 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, et 23 août de 14h30 à 16h30 Square Toulouse Lautrec

Le 20 juillet, 3, 10 et 24 août de 14h30 à 16h30 au Square Babeuf

le 27 juillet le 17 aout de 14h30 à 16h30 au local de la Baltique quartier Faubourg de Béthune Lille Nord [{« type »: « email », « value »: « contact@association-projet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320922149 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

