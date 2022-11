La fanfare de Noël quartier Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

La fanfare de Noël quartier Faubourg de Béthune, 16 décembre 2022, Lille. La fanfare de Noël Vendredi 16 décembre, 15h00 quartier Faubourg de Béthune

Musiciens, échassiers et cracheurs de feu quartier Faubourg de Béthune Lille Nord La fanfare de Noël revient au Faubourg ! Deux départs distincts : • Départ 1 du square Toulouse Lautrec à 15H

• Départ 2 du local de la Baltique à 15H La déambulation se fera sur tout le quartier via le cheminement Concorde pour la fanfare 1 et via le vieux Faubourg et la Baltique pour la fanfare 2. Avec un final devant la Mairie de quartier de 17h à 18H. Venez nombreux admirer cette fanfare lumineuse de Noël.

