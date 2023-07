« Sortie de résidence L’Angle Disparu » et « Restitution du projet de territoire » Quartier Fabien Bonneuil-sur-Marne, 28 juillet 2023, Bonneuil-sur-Marne.

« Sortie de résidence L’Angle Disparu » et « Restitution du projet de territoire » Vendredi 28 juillet, 18h00 Quartier Fabien Entrée libre

L’Angle Disparu : « La danse verticale se situe le plus souvent en altitude, dans un ailleurs inaccessible au spectateur. Lors de cette nouvelle recherche nous travaillons justement cette proximité avec le public. En quittant la surface commune avec les spectateur·trices, la danseuse propose un tout proche ailleurs. Elle rend poreuse, ouverte, une limite infranchissable que nous avons intégrée. »

Restitution finale : « La cie Retouramont clôture ce vendredi 28 juillet un projet de territoire mené au quartier Fabien depuis 2019. Durant ces cinq années, un fort lien s’est crée entre les habitant·es et la compagnie. Des spectacles et un film ont été créés et diffusés, les habitant·es sont monté·es dans le baudrier et ont découvert de nouvelles sensations, un nouveau regard sur leur environnement et sur leur quartier changeant. Au soir du 28 juillet 2023, nous croiserons des vidéos et témoignages de participant·es collectés par Géraud Pineau à la pratique de la danse verticale par les habitant·es et artistes de la cie Retouramont. »

Ateliers de danse verticale : « Grâce à notre pratique, nous faisons découvrir les sensations nouvelles que l’on éprouve en appréhendant l’espace : le vide, le renversement, le mouvement en trois dimensions, etc. Nos outils sont ludiques et accessibles pour faciliter l’engagement du plus grand nombre : enfants, adolescents, adultes. Les espaces choisis sont ceux que la population habite ou traverse : les immeubles, les rues, les escaliers, les cours, les jardins, les arbres… L’atelier découverte s’adresse à tous les publics et peut s’adapter spécifiquement : parents-enfants, seniors, professionnels, … »

Quartier Fabien allée piaf bonneuil sur marne Bonneuil-sur-Marne 94380 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00

danse verticale participatif

Cie Retouramont