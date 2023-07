Fêtes du quartier Esnazu Quartier Esnazu Aldudes, 22 juillet 2023, Aldudes.

Aldudes,Pyrénées-Atlantiques

15h30, restaurant St Sylvestre : goûter des fêtes sur réservation. Repas et soirée chez Menta sur réservation..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Quartier Esnazu

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3:30 pm, St Sylvestre restaurant: festive tea party (reservation required). Meal and evening at Menta on reservation.

15.30 h, restaurante St Sylvestre: merienda festiva (previa reserva). Comida y velada en Menta’s previa reserva.

15:30 Uhr, Restaurant St Sylvestre: Festtagssnack auf Reservierung. Essen und Abendveranstaltung bei Menta auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme Pays Basque