Cet évènement est passé Les Grands Allumoirs QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Grands Allumoirs QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL Roubaix, 18 octobre 2019, Roubaix. Les Grands Allumoirs Vendredi 18 octobre 2019, 18h30 QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL GRATUIT. LES GRANDS ALLUMOIRS, Une fête des lumières pour les enfants et les parents du quartier Épeule-Trichon. Créer son allumoir avec un artiste, participer au cortège musical Eldorado et rallumer la cheminée de l’ancien tissage Roussel ! Mise en lumière finale avec les Yeux d’Argos, distribution de soupe et de bonbons. Avec la participation des écoles, des associations, des entreprises et des habitants du quartier. >>>> Vendredi 18 octobre 2019 <<<< ► RDV 18H30 dans la cour de l’école la Cordée, 126 rue des Arts ► Final à partir de 19H30 dans la cour de l’ancienne usine Roussel, 139 rue des Arts Contacts : Ouest en Folly’s 06 30 72 03 19 / Le Non-Lieu 03 20 80 99 68 QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL 139 RUE DES ARTS Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-18T18:30:00+02:00 – 2019-10-18T20:30:00+02:00

2019-10-18T18:30:00+02:00 – 2019-10-18T20:30:00+02:00 Le Non Lieu Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL Adresse 139 RUE DES ARTS Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL Roubaix latitude longitude 50.689536;3.162983

QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE DU SITE ROUSSEL Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/