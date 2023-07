Exposition | Tous les garçons et les filles… de Cugnaux et d’ailleurs Quartier du Vivier Maçon – Place de la République – Quai des arts, 8 juillet 2023, .

Exposition | Tous les garçons et les filles… de Cugnaux et d’ailleurs 8 – 28 juillet Quartier du Vivier Maçon – Place de la République – Quai des arts

« Tous les garçons et les filles » est un projet photo, vidéo, graphique et web, conçu et coordonné par « Le Petit Cowboy » pour parler du sexisme, du genre, des inégalités mais aussi de tout ce qui nous relie, nous réunit.

A Cugnaux, le projet c’est plus particulièrement :

• Six mois de travail en lien avec les habitants de la commune, mêlant les générations.

• La réalisation d’un clip vidéo « Egaux Ego » avec des adhérentes de la Coupe d’or et des jeunes Cugnalais. La musique du clip a été réalisée par les participants et les participantes sous la houlette du groupe toulousain Katcross.

• Une collecte de photographies et de paroles sur les questions du genre.

• L’installation d’une « boite jaune » dans le quartier du Vivier Maçon, avec la complicité des habitants et de l’Espace Mosaïque.

• Et aussi des échanges, des débats sur la question du sexisme et du genre dans les différents services de la commune.

Venez découvrir la concrétisation de ce projet au centre d’arts visuels du quai des arts ainsi que dans l’espace public (quartier du Vivier Maçon, place de la République) !

