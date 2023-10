A la découverte des Hôtels Particuliers du Vieux Chaumont Quartier du Vieux Chaumont Chaumont, 14 octobre 2023, Chaumont.

A la découverte des Hôtels Particuliers du Vieux Chaumont Samedi 14 octobre, 13h30, 15h00, 16h30 Quartier du Vieux Chaumont 3 créneaux de visite 13h30 / 15h / 16h30 – 15 personnes maximum par visite. Réservation obligatoire.

Dans le cadre de la huitième édition des Journées nationales de l’architecture du 13 au 15 octobre 2023, l’association du Vieux Chaumont a le plaisir de s’associer au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Haute-Marne et à la ville de Chaumont pour proposer une visite guidée à la découverte des hôtels particuliers du Vieux Chaumont. Inscrit dans la thématique de ces journées, « Architecture et transition écologique », Carine Duplessis architecte conseil du CAUE Haute-Marne proposera une lecture architecturale de plusieurs hôtels particuliers caractéristiques des 17e, 18e et 19e siècles. Accompagné d’un récit sur l’histoire des bâtisses présentées par l’association du Vieux Chaumont et la ville de Chaumont, la visite guidée propose de mieux comprendre la configuration et les éléments architecturaux caractéristiques de ces hôtels particuliers et de leurs imposants portails. Le public est invité à mieux comprendre les enjeux des architectes de l’époque pour aménager les espaces en fonction des codes des époques où les bâtiments ont été édifiés. Une grille de lecture pour mieux saisir l’histoire du centre ancien et pour mieux les connaître afin de mieux les préserver et les restaurer.

Quartier du Vieux Chaumont
CHAUMONT
Chaumont 52000
Haute-Marne
Grand Est

