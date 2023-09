De la Douane à la Maison des Prisonniers Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos De la Douane à la Maison des Prisonniers Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos, 8 octobre 2023, Wattrelos. De la Douane à la Maison des Prisonniers Dimanche 8 octobre, 14h00 Quartier du Touquet Saint-Gérard 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans Parcourez les rues du quartier du Touquet Saint-Gérard niché entre Tourcoing et la Belgique. Ce quartier wattrelosien ayant conservé son aspect de village regorge d’anecdotes que notre guide se fera un plaisir de vous raconter. Des astuces des contrebandiers pour berner les douaniers au courage de la famille Saint-Ghislain durant la dernière guerre, ce quartier saura vous étonner. RV devant l’église du Touquet Saint-Gérard, place Saint-Gérard à Wattrelos

Dimanche 8 octobre de 14h à 15h15

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 75 85 86 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}] [{« link »: « mailto:contact@wattrelos-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

