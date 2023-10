Cet évènement est passé Les Grands Allumoirs QUARTIER DU PILE / CHEMINÉE DU PARC DE LA TEINTURERIE Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Grands Allumoirs QUARTIER DU PILE / CHEMINÉE DU PARC DE LA TEINTURERIE Roubaix, 26 octobre 2019, Roubaix. Les Grands Allumoirs Samedi 26 octobre 2019, 18h30 QUARTIER DU PILE / CHEMINÉE DU PARC DE LA TEINTURERIE GRATUIT. LES GRANDS ALLUMOIRS, Une fête des lumières pour les enfants et les parents du quartier du Pile. Créer son allumoir avec un artiste, participer au cortège musical Eldorado et rallumer la cheminée de l’ancienne teinturerie ! Mise en lumière finale avec les Yeux d’Argos, distribution de soupe et de bonbons. Avec la participation des écoles, des associations et des habitants du quartier. >>>> Samedi 26 octobre 2019 <<<< ► RDV 18H30 sur la Place Carnot ► Final à partir de 19H30 dans le parc de la Teinturerie, 15 rue Copernic Contacts : Comité de quartier 06 46 02 25 97 / Le Non-Lieu 03 20 80 99 68 Remerciements à la Fabrique des quartiers. QUARTIER DU PILE / CHEMINÉE DU PARC DE LA TEINTURERIE 15 RUE COPERNIC 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

