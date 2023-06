L’étoile du cirque vous initier à l’Art du cirque Quartier du Mail – Ecouen Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

L'étoile du cirque vous initier à l'Art du cirque

Mardi 11 juillet, 10h00 - 16h30
Quartier du Mail – Ecouen
Allée Aristide Maillol 95440 Écouen

Gratuit

Notre équipe met en place des installations dans lequel les visiteurs viennent s'initier en famille aux arts du cirque en libre service. L'ambiance est conviviale

Enfants à partir de 6 ans, en dessous de cet âge, ils doivent être accompagnés Trois disciplines constituent le socle de l’initiation :

L’équilibre : Pédalgo, Monocycle, Fil de fer, Boule d’équilibre, Rouleaux américains, Echasses

La manipulation : Assiette chinoise, Diabolo, Bâton du diable, Bilboquet, Hula Hoop, Boîtes à cigares, Bolas

La jonglerie : Foulards, Balles, Anneaux, Massues

Le quartier du Mail se situe dans le bas d'Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d'Ecouen, et est aujourd'hui un quartier d'habitations.

Transports : Bus 17, arrêt Maillol

