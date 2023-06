Photobomb du patrimoine Quartier du Mail – Ecouen Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Photobomb du patrimoine Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 8 juillet 2023, Écouen. Photobomb du patrimoine Samedi 8 juillet, 14h00 Quartier du Mail – Ecouen Gratuit places limitées à 6 personnes, prévoir votre portable ou votre appareil photo numérique La ville d’Ecouen est chargée d’un patrimoine riche et varié. De nombreux monuments sont visibles dans la ville. Nous vous proposons de (re)partir à la découverte de ces bâtisses méconnues en prenant les meilleures photos orginales et rigolottes des monuments emblématiques de la ville. Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ldenis@ecouen.fr »}] Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

