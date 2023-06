Les Escales, voyage musical et gourmand Quartier du Mail – Ecouen Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Les Escales, voyage musical et gourmand Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 1 juillet 2023, Écouen. Les Escales, voyage musical et gourmand Samedi 1 juillet, 19h30 Quartier du Mail – Ecouen Entrée libre – Les Escales – A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France proposent un voyage musical et gourmand naviguant entre les cultures du monde. Mêlant une programmation de concerts à la dégustation de spécialités culinaires (Food Trucks) ; le programme vous invite à partager ces moments conviviaux dans une ambiance « guinguette du monde ». Antibalas

Antibalas possède une puissance de feu prête à donner un nouveau souffle torride à l’afrobeat, dans la plus pure tradition de Fela Kuti. Quand ce big band de 12 musiciens de Brooklyn entre en scène c’est pour partager un live fulgurant où rythme, groove et énergie pulsative irradient les foules !

“Reconnu pour avoir honoré l’héritage afrobeat de fela Kuti, le groupe de Brooklyn a re-popularisé le genre en y ajoutant des ingrédients propres à leur berceau new-yorkais.” FIP Kham Meslien

Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, Kham Meslien explore les sonorités de sa contrebasse. Il superpose les boucles et les improvisations, évoquant les grands espaces des paysages arides baignés de lumière, où la matière s’apaise et laisse place à la chaleur des mélodies accrocheuses. Infos Pratiques :

Entrée libre dès 19H30

Mail – Allée Aristide Maillol 95440 Ecouen ACCÈS :

En transports en communs :

– Train : Ligne H Gare du Nord – Persan-Beaumont ou Luzarches arrêt Ecouen-Ezanville puis 20 min de marche jusqu’à allée Maillol

ou arrêt Domont puis Bus 17 arrêt Ecouen Maillol.

– Bus: Ligne 13 (Ecouen Maillol, Gare d’Enghien) – Ligne 17 (Ecouen Maillol, Gare de Domont)

En voiture :

– Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, puis prendre la sortie Ecouen (RD316) RESTAURATION :

Des food trucks aux saveurs du monde viendront enchanter vos papilles et des rafraîchissements en partenariat avec des brasseurs locaux, seront proposés N’hésitez pas à vous munir de vêtements chauds pour des fin de soirées confortables.

* En cas d’intempéries, le concert est maintenu à La Grange – Place de la Mairie, 95440 Ecouen —— Les Escales, voyage musical et gourmand sont proposées par A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville d’Ecouen.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture. Graphiste : Lionel Le Guen Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00 ©aquiletour Détails Catégories d’Évènement: Écouen, Val-d'Oise Autres Lieu Quartier du Mail - Ecouen Adresse Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Ville Écouen Departement Val-d'Oise Lieu Ville Quartier du Mail - Ecouen Écouen

Quartier du Mail - Ecouen Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Les Escales, voyage musical et gourmand Quartier du Mail – Ecouen Écouen 2023-07-01 was last modified: by Les Escales, voyage musical et gourmand Quartier du Mail – Ecouen Écouen Quartier du Mail - Ecouen Écouen 1 juillet 2023