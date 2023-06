Atelier « dessine ton patrimoine » Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 1 juillet 2023, Écouen.

Atelier « dessine ton patrimoine » 1 et 8 juillet Quartier du Mail – Ecouen Gratuit

Cet atelier propose aux artistes en herbe et aux plus grands de s’approprier le patrimoine écouennais et de le détourner, en dessinant, peignant sur tableaux, aux crayons, à la peinture. Du matériel sera mis à votre disposition ainsi que des conseils éclairés par l’association Art’Couen.

Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol

© ville d’Écouen